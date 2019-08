Glück im Unglück: Vermutlich aufgrund eines technisches Gebrechens geriet ein Pkw auf der Stübinggrabenstraße in Richtung Södingberg in Vollbrand. Die 36-jährige Lenkerin und die Insassen blieben unverletzt.

Die Feuerwehren Stallhofen und Södingberg waren im Einsatz © Andrea Kratzer

Das Unglück passierte in der Nacht von 30. auf 31. Juli gegen 21.30 Uhr: Eine36-jährige Grazerin fuhr mit drei weiteren Personen auf der L 315, der Stübinggrabenstraße in Richtung Södingberg. Vermutlich aufgrund eines technischen Gebreches geriet das Auto in Brand.