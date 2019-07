Facebook

Um an Getränke zu kommen, musste in die Pedale getreten werden © Privat

Insgesamt eine Woche waren sie unterwegs, in fünf Tagen legten sie 150 Kilometer zurück. Während ihrer zwölften Fußwallfahrt nach Mariazell erlebten die 23 Feuerwehrmänner des Abschnitts 3 in Voitsberg auf der Strecke einiges. „Wir sind an einem Bauernhof vorbeispaziert, vor dem ein Brunnen aus Holz stand. Wenn man auf dem danebenstehenden Rad in die Pedale trat, hob sich der Brunnendeckel und es waren Getränke drin. Das mussten wir natürlich ausprobieren“, erzählt Ewald Raudner von der FF Gaisfeld.