© Symbolbild/Gernot Eder

Zu einem folgenschweren Unfall kam es Montag kurz nach Mittag auf der A 2 Südautobahn in Fahrtrichtung Graz: Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau hatte seinen Pkw vor dem Mitterbergtunnel gehalten, da die Ampel rot zeigte. Der nachkommende Lkw-Lenker dürfte laut derzeitigen polizeilichen Erhebungen kurz abgelenkt gewesen sein und bremste zu spät. In der Folge krachte der 38-jährige Slowene mit seinem Laster in das Auto, in dem sich neben dem Lenker auch dessen 57 Jahre alte Frau und der 18-jährige Sohn befand. Der Pkw wurde daraufhin nach vorne geschleudert und prallte gegen die Tunnelwand. Die Mutter wurde dabei schwer, der Vater leicht und der Sohn unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungshubschrauber C 12 die schwer verletzte Kärntnerin ins LKH Graz, auch Vater und Sohn brachte das Rote Kreuz zur weiteren medizinischen Versorgung nach Graz.