Um 1 Uhr in der Nacht überschlug sich auf der L 345 ein Pkw zwei Mal. Dabei wurde eine junge Frau schwer verletzt und mit dem Notarzt in ein Krankenhaus nach Graz gebracht. Der Lenker aus dem Bezirk Voitsberg wählte den Notruf.

Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei standen im Einsatz © David Darmann / Rotes Kreuz

In der Nacht auf Freitag mussten die Rettungskräfte zu einem schweren Verkehrsunfall ausrücken. Ein Pkw war um kurz vor 1 Uhr früh auf der L 345 zwischen Piber und Köflach unterwegs. In der sogenannte "Pibersenke" in Fahrtrichtung Köflach überschlug sich der Pkw plötzlich zwei Mal - warum, ist noch unklar. Das Auto kam anschließend seitlich am Dach in einem angrenzenden Feld zu liegen.