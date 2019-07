In Edelschrott stand Donnerstag am Nachmittag ein Traktor auf der B 70 in Vollbrand. Der Lenker blieb unverletzt. Die Straße ist nach wie vor gesperrt, eine Umleitung über die A2 Südautobahn wird empfohlen.

Ein Traktor steht auf der B 70 in Vollbrand © privat

In Edelschrott auf der B 70 stand Donnerstag am Nachmittag ein Traktor in Vollbrand. Die Feuerwehren Edelschrott, Modriach, Pack, Hirschegg und St. Martin/W. sind seit Stunden im Einsatz - am frühen Abend, berichtet Bereichfeuerwehrkommandant Christian Leitgeb, standen noch Aufräumarbeiten an. Zudem wird noch der Chemiedienst erwartet, der den Waldboden neben der Straße auf mögliche Verunreinigungen untersucht, nachdem Betriebsmittel ausgeflossen sind.