Beim Schaufelradbagger wird am kommenden Samstag, dem 27. Juli, zuerst zum Funfestival und im Anschluss zu Livemusik beim „Bär Rock“ geladen.

Bereits vor einem Jahr war am Funfestival Spaß garantiert © Karl Mayer

Erstmals findet am Samstag, dem 27. Juli, das Funfestival gemeinsam mit dem Musikevent „Bär Rock“ statt. Beginn ist um 13 Uhr, das geht nahtlos ineinander über“, lädt der Bärnbacher Kulturstadtrat Andreas Albrecher zur Veranstaltung beim Schaufelradbagger am Fritz Kosir-Platz in Bärnbach ein.