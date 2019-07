Facebook

Beste Werbung für die Lipizzanerheimat © Andrea Kratzer

Vor den Kassen drängen sich vor Beginn noch unzählige Besucher. Das Stimmengemurmel ist laut, man hört Sätze in vielen Sprachen und spürt die Vorfreude auf die Lipizzaner. In der Spanischen Hofreitschule in Wien lautet das Motto „Piber meets Vienna“. Noch bis 2. August sind die Stuten und Fohlen aus dem Lipizzanergestüt die Stars in der „schönsten Reithalle der Welt“ und jeweils montags bis samstags um 11 Uhr zu bewundern.