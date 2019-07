Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Woche lang trainiert die Mannschaft des Bergischen HC 06 in Köflach © Simone Rendl

Bereits zum sechsten Mal gastiert der Bergische HC 06, der im letzten Jahr den Aufstieg in die deutsche Handball-Bundesliga schaffte, im weststeirischen Köflach. Fünf neue Spieler hat sich der Verein für die kommende Saison in den Kader geholt. „Wir fühlen uns in der Weststeiermark schon wie daheim, vor allem hat man hier Handballerfahrung“, so Geschäftsführer Jörg Föste. Trainiert wird noch bis Samstag, dem 27. Juli, in der Köflacher Sporthalle. Auch ein Testspiel gegen die HSG Remus Bärnbach/Köflach steht am Donnerstag am Plan.