Magdalena Kirtag Am Montag darf wieder gefeiert werden

Der 22. Juli ist ein Fixtermin im Bezirk. Alljährlich, am Geburtstag der heiligen Magdalena, verwandelt sich die Köflacher Innenstadt in ein großes Kirtagsgelände. Beginn ist um 10 Uhr mit der Messe in der Stadtkirche.