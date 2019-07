Facebook

Bürgermeister Johann Nestler hat viele Ideen, wie das Gebäude sinnvoll genutzt werden kann © Heike Krusch

Die Enttäuschung in Ligist war groß, als die Raiffeisenbank Lipizzanerheimat Anfang des Jahres die Schließung der Filiale in der Marktgemeinde verkündete. Immerhin war das Gebäude am Hauptplatz, das vor 110 Jahren vom Geldinstitut bezogen wurde, das Stammhaus der Raiffeisenbank im Bezirk. „Aber ich habe habe schon im Februar um das Vorkaufsrecht für das Gebäude gebeten, um zumindest das Gebäude in bester Lage weiterhin für die Gemeinde nutzen zu können“, erzählt VP-Bürgermeister Johann Nestler.