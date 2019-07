Beim Voitsberger Vorstadtfest wurden in Zusammenarbeit mit den Streetworkern und den Styrian Hurricans „junge“ Ideen für Voitsberg gesammelt. Jetzt geht es in die Umsetzung.

Jugend am Wort

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Voitsberger Streetworkerinnen übergaben die Ideen-Leinwand an Bürgermeister Bernd Osprian © Stadtgemeinde Voitsberg

Konzerte, Verbesserung des Krankenhauses, ein Gay-Lokal, Umweltschutz oder ein Hundespielplatz – es sind viele Ideen, die Jugendliche im Rahmen des Vorstadtfestes Anfang Juli auf einer großen Leinwand festgehalten haben. Begleitend dazu gab es ein Gewinnspiel.

Die Leinwand wurde diese Woche von den Voitsberger Streetworkern an Bürgermeister Bernd Osprian übergeben. „Es sind viele interessante Vorschläge dabei“, meint der Ortschef, der am 1. August alle Gewinner ins Rathaus einlädt. „In weiterer Folge würde ich gerne alle Beteiligten zur Diskussion bitten, um zu schauen, was von den Ideen im Rahmen unserer Möglichkeiten umsetzbar ist.“