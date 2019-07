Kleine Zeitung +

Helfer-Ausbildung Die Wasserrettung schult im Schlossbad Bärnbach

Bei Kindern in Österreich zählt der tödliche Ertrinkungsunfall bis zum 14. Lebensjahr zu den häufigsten Todesursachen. Wasserrettungs-Landesleiter Kurt Rath will deshalb so vielen Menschen wie möglich das Element Wasser näher bringen.