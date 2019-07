Am Mittwoch, dem 17. Juli, schlugen Nachbarn Alarm, nachdem ein Weststeirer seit Tagen nicht mehr gesehen wurde und sich die Post und Zeitungen vor der Türe stapelten. Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz öffneten die Wohnung, um Nachschau zu halten. Später stellte sich heraus, dass der Besitzer verreist war.

Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg stieg über den Balkon in die Wohnung ein © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg wurde am Mittwoch, dem 17. Juli, um 14.14 Uhr über die Landesleitzentrale Steiermark zu einem Einsatz in die Wielandgasse in Voitsberg alarmiert. Nachdem eine Person schon einige Tage nicht mehr gesehen wurde und die Tageszeitungen vor der Wohnungstüre lagen, bestand die Vermutung, dass dem Bewohner etwas zugestoßen sein könnte.