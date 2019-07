Facebook

Annabell Kassar möchte ab Herbst an der TU Graz studieren © Katharina Siuka

Ein einziges Mal, erzählt Annabell Kassar aus Voitsberg, stand unter einer ihrer Matheschularbeiten ein Nicht genügend. Das war in der Unterstufe. „Dann ging mir plötzlich das Licht auf“, erzählt die 18-Jährige und schmunzelt. Mittlerweile hat sie am BG/BRG Köflach nicht nur ausgezeichnet maturiert, sondern mit ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit in den Bereichen Mathematik und Informatik auch noch groß abgeräumt: Die wurde nämlich mit dem „VWA-Preis ETIT“ der Technischen Universität (TU) Graz ausgezeichnet. 80 Arbeiten wurden österreichweit eingereicht, die TU entschied sich für das mehr als 65 Seiten starke Werk aus der Weststeiermark.