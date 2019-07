Das Team der ÖVP Bärnbach startete das Projekt „Natur und Umwelt“. Unter anderem werden zwölf neue Blumenwiesen angelegt, die mit Schautafeln kombiniert werden. So will man auch die Bürger zum Handeln bewegen.

Die ÖVP legt in der Stadt Bärnbach mehrere Blumenwiesen an © ÖVP Bärnbach

Das Team der ÖVP Bärnbach legt in verschiedenen Ortsteilen der Stadt Blumenwiesen, Bienenweiden und Nützlingswiesen an. Die ersten wurden bereits in der Lindner-Siedlung, in Piberegg und zwischen Spar-Parkplatz und Spazierweg entlang der Kainach gesät.