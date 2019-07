Der unbekannte Finder der Geldtasche stahl das Geld und warf die Börse weg. Der Besitzer fand diese anschließend am Merkur-Parkplatz in Köflach.

Auf diesem Parkplatz wurde die leere Börse wiedergefunden © Rainer Brinskelle

Donnerstag, 11. Juli, 18.30 Uhr, Mühlgasse in Köflach. Ein junger Mann aus Rumänien, der als 24-Stunden-Pfleger in der Lipizzanerstadt arbeitet, fuhr mit dem Fahrrad noch schnell zum Friseur. Als er bei der Ankunft merkte, dass das Haarstudio bereits geschlossen hatte, folgte der Schock. Denn als er in die Gesäßtasche zu seiner Geldbörse griff, war diese verschwunden. „Er hat sie offenbar auf dem Weg dorthin verloren. Leider hatte er den Monatslohn von 1200 Euro eingesteckt. Am Montag fährt er nach Hause, den Betrag wollte er seiner Familie übergeben“, berichtet die Nachbarin des Weststeirers, der vom Pfleger betreut wird.