Ein herrlicher Ausblick ist auf allen vier Strecken garantiert © Landjugend Edelschrott

Nach sechs Jahren Pause kann endlich wieder so richtig in die Pedale getreten werden. Die Landjugend Edelschrott lädt heuer wieder zur beliebten 3-Seen-Tour rund um Langmannsperre, Hirzmannsperre und Packer Stausee ein. „Es ist uns wichtig, dass sowohl ambitionierte Hobbyfahrer als auch Familien an diesem Angebot teilnehmen können“, so Jan Gspandl, Kassier der Landjugend Edelschrott. Gemeinsam mit den rund 75 Mitgliedern der Landjugend Ortsgruppe Edelschrott lädt er Sportler am 21. Juli zum gemeinsamen Radeln ein.Vier Routen werden dabei ausgesteckt - eine Familienstrecke, eine Rennradstrecke und zwei Mountainbike-Strecken.