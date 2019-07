In Tirol bereiteten sich die Sportler vom KSV Söding auf die zehnte Bundesligasaison vor, die im September startet. Zu Gast in Söding ist dann der AC Wals.

Die Ringer des KSV starteten in die Saisonvorbereitung © Brave Hearts

Mit einem Höhentrainingslager in Reith im Alpbachtal im Tiroler Bezirk Kufstein starteten die Ringer des KSV Söding am Wochenende in die Vorbereitung für die bereits zehnte Bundesligasaison. Gemeinsam mit Trainer Dieter Vodovnik und Wolfgang „Panther“ Frühwirth, der sich für dieses Teambuilding-Wochenende einiges einfallen hatte lassen, war beinahe die komplette Mannschaft dabei: Michael Fließer, Marcel Schmer-Sterf, Kevin Vodovnik, Patrick Reiterer, Daniel Fließer, Wolfgang Frühwirth, Rex Kralik, Matthias Fließer, Florian Reiterer, Peter Fließer, Armin Rothschedl und Patrick Pschenitzer stimmten sich auf die neue Bundesliga-Saison ein, die am 7. September startet.