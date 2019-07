Kleine Zeitung +

Hochwasser in Hirschegg Feuerwehr musste Campingplatz evakuieren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte ein schweres Gewitter in Hirschegg für Hochwasser gesorgt. Der Campingplatz musste kurzfristig evakuiert werden, Verklausungen im Mittereggerbach bargen Gefahr. Am Montag blieb ein Klein-Lkw auf eine stark beschädigten Straße hängen.