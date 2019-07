Im Rahmen von „Schule am Bauernhof“ sahen Schüler der Volksschule Voitsberg bei einem Besuch auf einem Bauernhof in St. Martin am Wöllmißberg, woher Produkte wie Milch und Käse denn eigentlich kommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kinder der Volksschule Voitsberg hatten mit Kalb Cordula und Kuh Lorena ihre Freude © Rainer Brinskelle

Große Aufregung gab es am Dienstag am Bauernhof der Familie Gspurning in Kleinwöllmiß (St. Martin am Wöllmißberg). „Ich habe in der Früh auf unserer Weide im Ort einen Kontrollgang gemacht, da ist plötzlich ein Kalb gelegen“, erzählt Jungbäuerin Karin Gspurning mit einem breiten Grinsen. Davon bekamen die knapp 50 Kinder der beiden Mehrstufenklassen der Volksschule Voitsberg, die an diesem Tag eigentlich im Mittelpunkt standen, aber gar nichts mit.