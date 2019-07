Beim Schulsporttag am Pibersteiner See konnten die Schüler der NMS unterschiedliche Sportarten testen.

Bei strahlendem Wetter wurden neue Sportarten ausprobiert © Robert Cescutti

Am Pibersteiner See ging es für die NMS Köflach vor Kurzem rund. Beim Sommersporttag durften die Schüler gemeinsam mit zwölf Vereinen aus dem Bezirk zahlreiche Sportarten ausprobieren und ihr sportliches Können beweisen. Mit den Crazy Cross Bikern durften sich die Schüler unter anderem am Fahrrad durch einen Parcours winden und beim Bubble Soccer standen so manche Burschen und Mädchen Kopf.