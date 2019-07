Facebook

Bernd Osprian ließ sich in Bärnbach als Amtsleiter karenzieren © Andrea Kratzer

Eine subtile Geste waren sie, die Arbeitshandschuhe, die Stadtrat Markus Leinfellner (FPÖ) dem neu angelobten Bürgermeister Bernd Osprian in einer Sondergemeinderatssitzung am Montagabend zur Angelobung überreichte. Damit spielte der Politiker auf eine heiß diskutierte Entscheidung im Bärnbacher Gemeinderat an.