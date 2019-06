Heiß her ging es beim Gemeinderat Donnerstagabend in Voitsberg nicht nur aufgrund der sommerlichen Temperaturen. Fast zwei Stunden lang wurde über die Gestaltung des neuen "Stadtteils" am ehemaligen ÖDK-Gelände diskutiert.

Der Gemeinderat in Voitsberg tagte zum letzten Mal unter der Führung von Bürgermeister Ernst Meixner © Heike Krusch

Bereits in der Sondergemeinderatssitzung am 30. April wurde bei der Präsentation des neuen Stadtteils "Vorum" in Voitsberg, der auf den ehemaligen ÖDK-Gründen hinter dem neuen Fachmarktzentrum geplant ist, heiß diskutiert. Stein des Anstoßes war die Umwidmung von Flächen zugunsten eines Kerngebiets ohne Ausschluss von Einkaufszentren. Diese Tage ging die Frist für Einwendungen zu Ende, welche in der gestrigen Sitzung ausgiebig behandelt wurden.