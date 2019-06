Das Formel 1-Rennen im Murtal sorgt für ein Nächtigungshoch in der Region. Am Gaberl ist eine Red Bull-Delegation untergebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit Jahren beherbergt Thomas Gauss während des Formel 1-Wochenendes einen Teil des Red-Bull-Teams © Thomas Gauss

Bereits am Donnerstag startet das Formel-1-Spektakel am Red-Bull-Ring in Spielberg in eine neue Runde. Fans des Motorsports aus der ganzen Welt machen für ein Wochenende im Murtal Station, wo ihnen das Geräusch der Motoren in den Ohren dröhnt. Auch in der Weststeiermark sind die Auswirkungen des Rennwochenendes zu spüren – der Tourismus boomt. „Wir sind die ganze Woche fast komplett ausgelastet“, freut sich Tourismusobmann Adi Kern. „Sogar die Privatanbieter haben ihre Zimmer alle vermietet.“