Die Infotafeln in der Sunfixl-Höhle bekamen neue Rahmen © Simone Rendl

Ein neuer Anstrich wurde vor Kurzem dem montanhistorischen Wanderweg in der Sunfixl-Höhle verliehen. Der Zahn der Zeit hatte an den Halterungen für die liebevoll gestalteten Infotafeln genagt, durch die Feuchtigkeit in der Höhle hatte sich auf den eisernen Rahmen ein dicker Rostfilm gebildet. „Inzwischen befällt der Rost auch die Tafeln, deswegen war es Zeit, zu handeln“, so Norbert Marhold, Obmann des Vereins zur Erhaltung der Sunfixl-Höhle.