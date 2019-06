Facebook

Bei schönem Wetter kann man beim Sommerfestival im Gastgarten des Schilcherhofs Platz nehmen © Privat

Begonnen hat alles mit einem Auftritt der steirischen Band Aniada a Noar. Heuer, neun Jahre später, werden beim Sommerfestival im Ligister Schilcherhof gleich zehn Veranstaltungen geboten. Den Anfang machen am 28. Juni der blonde Engel und die Hedwig Haselrieder Kombo. Im Juli stehen Eddie Luis and his Jazz-Passengers, Aniada a Noar, Christian Masser und die Country-Zombies sowie Bix Beat auf der Bühne. Der August steht dann ganz im Zeichen von 50 Jahren Woodstock. Am 2. August spielen die Restless Bones auf. Ihre Musik ist beeinflusst von Jimi Hendrix, den Rolling Stones, den Doors oder Deep Purple. The Roaring Sixties Company und The Tarantino Experience werden ebenfalls für Stimmung sorgen. Musik aus den 50er und 60er Jahren bietet die Full Supa Band und den Abschluss des heurigen Sommerfestivals macht der Streetview Dixieclub am 30. August.