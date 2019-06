Ein weststeirischer Häftling soll im Gasthaus Kosir in Bärnbach einen Justizwachebeamten bedroht haben. Verhandelt wurde am Landesgericht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Kosir soll es zur Auseinandersetzung gekommen sein © Andrea Kratzer

Streitigkeiten zwischen zwei Weststeirern resultierten in einem gerichtlichen Spießrutenlauf, der vor Kurzem am Landesgericht in Graz in einem finalen Prozess sein mögliches Ende fand. Der angeklagte Weststeirer, der derzeit in der Justizanstalt Jakomini eine Strafe absitzt, war von einem Justizwachebeamten beschuldigt worden, ihn an einem Samstag im April 2017 im Gasthaus Kosir bedroht zu haben. „Der Angeklagte soll den Justizwachebeamten beschimpft haben und ihm gedroht haben, ihm das Gesicht einzuschlagen, sollte er ihm im Gefängnis nicht Dinge besorgen“, fasst der Richter die Anklage zusammen.