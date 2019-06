Facebook

Die Straße musste mit einer Betonmauer gesichert werden © Rainer Brinskelle

Unbehagen machte sich in den vergangenen Wochen bei einigen Bewohnern des Oberen Malteserweges in Voitsberg breit. Der Grund dafür: Weil im Rahmen des Baus einer Garage laut Stadtgemeinde zu nah an der steilen Straße Erde abgetragen wurde, drohte gleich am Beginn des Weges ein Teil der Straße abzurutschen.