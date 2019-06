Facebook

Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg © Walter Ninaus/FF Voitsberg

30 Minuten lang war am Samstagvormittag ein Ehepaar mit ihrem Hund in Voitsberg in einem Lift eingesperrt. Die Kameraden der FF Voitsberg versuchten, mit einem Schlüssel die Türe zu öffnen. Doch erst durch den Kontakt mit der Servicefirma konnte die Lifttür geöffnet werden.