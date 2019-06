Wir haben uns bei Wirtinnen und Wirten aus dem Bezirk Voitsberg umgehört, was sie vom Plan halten, dass das abgesagte Rauchverbot nun doch umgesetzt werden soll. Von Freude darüber bis harscher Kritik war alles dabei.

Manfred Prettenthaler vom Gasthaus "Zur alten Post" in Voitsberg fordert endlich Klarheit © Robert Cescutti

Endlich Klarheit fordert Wirt Manfred Prettenthaler vom Gasthaus „Zur alten Post“ in Voitsberg ein. Der Gastronomie-Spartensprecher in der Wirtschaftskammer fordert deshalb eine Dauerlösung: „Es darf nicht in einem Jahr wieder anders sein.“ Laut Prettenthaler würde beim Essen ohnehin niemand mehr rauchen. „Da sind die Leute sensibler geworden.“