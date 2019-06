Facebook

Die Unfallstelle © Karl Mayer

Am Sonntag gegen 14 Uhr stürzte ein Traktor in der Freisinggrabenstraße (Gemeinde Bärnbach) in ein mehrere Meter tief gelegenes Bachbett. Beim Eintreffen der Feuerwehren Afling und Kainach lag der Lenker neben dem Fahrzeug im Wasser und wurde von den Einsatzkräften über eine Leiter mittels Tragekorb auf die Straße geborgen. Notarzt und Rotes Kreuz versorgten den lebensgefährlich Verletzten, ehe er mit dem ÖAMTC-Hubschrauber C 12 in das Krankenhaus transportiert wurde.