Bärnbach Zwei Sportvereine kämpfen am Samstag um den Titel

Die HSG Bärnbach/Köflach kämpft am Samstag um den Titel in der zweiten Liga, der spusu Challenge und den Aufstieg in die spusu Liga. Die Bärnbacher Fußballer wiederum wollen in die Oberliga marschieren.