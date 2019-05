Zwei Siege fehlen noch zum Wiederaufstieg: Handballer brauchen am 25. Mai im Heimspiel gegen Hollabrunn um 19 Uhr in der Sporthalle Bärnbach ihre treuen Fans.

Am 25. Mai geht es in der Sporthalle Bärnbach um den Aufstieg ©

Wann, wenn nicht jetzt“, lautet das Motto bei der HSG Remus Bärnbach/Köflach. Die Handballer stehen im Finale des Oberen Play-Offs und somit vor dem Wiederaufstieg in die höchste österreichische Spielklasse, in die Spusu Liga: Voraussetzung ist der Sieg in der Best-of-three-Serie gegen Hollabrunn. Das erste Spiel wird am Samstag, dem 25. Mai, um 19 Uhr in der Sporthalle Bärnbach angepfiffen.

