Bergkapelle Oberdorf lädt zum Swing-Konzert

Am 25. Mai spielen Musiker aus ganz Europa gemeinsam mit der Bergkapelle Oberdorf auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bergkapelle Oberdorf lädt zu „Swing & more“ ein © Karl Mayer

Am Samstag, dem 25. Mai, findet ab 19 Uhr im Volkshaus in Bärnbach das Konzert „Swing & more Vol. 4“ statt. Die Musikerinnen und Musiker der Bergkapelle Oberdorf (BKO) und das Kulturreferat Bärnbach präsentieren einen musikalischen Hörgenuss mit dem Jugendblasorchester der Musikschule Bärnbach unter Wolfgang Jud, der BKO-Jugend unter Daniela Hölfont und Matthias Bistan und der BKO mit Gesang von Melanie Pagger.