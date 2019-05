Man könne Bundes- und Gemeindepolitik nicht vergleichen, betont die Köflacher Stadtregierung. FP-Bezirksobmann Markus Leinfellner will weiterhin "etwas für die Region bewirken".

Für die Köflacher Gemeindepolitiker ändert die akutelle bundespolitische Situation nichts - Helmut Linhart und Alois Lipp fahren weiterhin in dieselbe Richtung © Heike Krusch

Es war kein leichtes Wochenende für FP-Funktionäre. Das „Strache-Video“ und die damit zusammenhängenden politischen Veränderungen ließen auch die FP-Mandatare im Bezirk nicht kalt. Köflachs Vizebürgemeister Alois Lipp sagt gegenüber der Kleinen Zeitung: „Es wurde sehr viel Positives aufgebaut. Es ist schade, dass dieser Weg jetzt durch Straches Ungeschicklichkeit unterbrochen wird.“ Dennoch betont Lipp, dass die „Causa Ibiza“ keinerlei Auswirkungen auf die Arbeit in Köflach habe, in der Schwarz und Blau ja auch eng zusammenarbeiten. „Wir haben ein Koalitionsabkommen, an das wir uns auch halten“, sagt er. Die Zusammenarbeit sei gut und daran werde man auch nichts ändern.

