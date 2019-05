Von Drehleierspielern, Schwertkämpfern und Minnesängern - beim dreitägigen Ritterfest in Voitsberg kamen Mittelalterfans voll auf ihre Kosten.

Klein und Groß nahmen gerne an der Zeitreise teil © Raphael Ofner

Entspannt sitzt Helmut Eibler gemeinsam mit Geigerin Olesia Romaniv und Mandolinenspieler Gilbert Koller auf einer Holzbank und zupft gedankenverloren an den Saiten seiner Drehleier. Langsam nähert sich eine Gruppe von Besuchern – und der Musiker ist von einer Sekunde auf die andere voll in seinem Element: „Seid willkommen, edle Jungfer“, ruft er Pensionisten Brigitte Amschl zu. „Seid Ihr mit einem Schwert bewaffnet“, fragt er in schockiertem Tonfall. Die überraschte Voitsbergerin versucht zu beruhigen. „Nein, nein, das sind doch nur meine Walking-Stecken“, antwortet sie schmunzelnd. „Die brauche ich ja wegen der Knie-OP.“