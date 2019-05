Eine Gold- und eine Bronzemedaille gewann Markus Prietl bei den Staatsmeisterschaften in Schielleiten.

Kickboxer Markus Prietl holte sich in Hartberg-Fürstenfeld einen Staatsmeistertitel und eine Bronzemedaille © Privat

Mit einem Staatsmeistertitel darf sich Markus Prietl aus Söding-St. Johann seit Kurzem schmücken. Bei der Staatsmeisterschaft im Kickboxen in Schielleiten im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld konnte sich der junge Sportler im Bewerb „Pointfighting“ in der U 13 bis 47 Kilogramm gegen seine Konkurrenz durchsetzen und verwies seinen Kontrahenten Lennart Khemeter aus Tirol auf den zweiten Platz. Unter anderem besiegte er auch Andreas Böhm und Davis König vom Union Kickboxclub Korneuburg in Niederösterreich.