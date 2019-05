15 Jahre "Haus der Natur"Edelschrott: Vandalen sorgen am Naturlehrpfad für Ärger

Vor 15 Jahren wurde das „Haus der Natur“ am Packer Stausee begründet. Die Besucherzahl steigt, Probleme gibt es aber mit Vandalen.

Die Wasservögel werden heuer in neuen Schaukästen entlang des Packer Stausees ausgestelle © Rainer Brinskelle

Im Jahr 2004 wurde das „Haus der Natur“ am Packer Stausee in Edelschrott eingerichtet. Auch der Naturerlebnispfad zwischen Pack und Edelschrott, an dem es auf einer Strecke von acht Kilometern 270 Skulpturen und Schaukästen zu besichtigen gibt, wurde damals begründet.

