"Karriere mit digitaler Lehre" heißt ein Projekt des ABV Metall, mit dem man die Lehre noch attraktiver machen will. Auch das Kompetenzzentrum Know-Center, die Fachhochschule Campus 02 und das LFI sind an Bord.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Projektteam wird in den kommenden Monaten an der Digitalisierung arbeiten. Im September geht es los © Cescutti

Jugendliche sind in der digitalen Welt zuhause. Deren digitale Kompetenz künftig auch mehr in die Lehrlingsausbildung einzubeziehen, ist das Ziel des Projekts „Karriere mit digitaler Lehre“, an welchem derzeit im Ausbildungsverbund Metall (ABV) auf Hochtouren gearbeitet wird. Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Know-Center, der Fachhochschule Campus 02 und dem Ländlichen Fortbildungsinstitut (LFI) wird diese „Digitalisierung der Bildung“ vorangetrieben.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.