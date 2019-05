Muttertagsgala am Lipizzanergestüt Premiere für Sonja Klima in Piber

Die Muttertagsgala am Lipizzanergestüt lockte wieder zahlreiche Zaungäste. Für Geschäftsführerin Sonja Klima war die diesjährige Muttertagsgala eine Premiere.

Muttertagsgala am Lipizzanergestüt

Vor einer vollen Tribüne zeigten die Lipizzaner und ihre Bereiter ihr Können © Raphael Ofner

Ob glanzvolle Reitdarbietungen, beeindruckende Fahrvorführungen mit Vierergespannen oder der berührende Auftritt der Mutterstuten mit ihren lebhaften Fohlen – an Höhepunkten mangelte es nicht, als am Samstag im Lipizzanergestüt Piber die traditionelle Muttertagsgala ausgetragen wurde. Rund zwei Stunden lang ließen die majestätischen Pferde in der gut besuchten Gestütsarena die Herzen der Zuseher höherschlagen und sorgten dafür, dass sich Sonja Klima über eine gelungene Premiere freuen durfte.