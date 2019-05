Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei den einzelnen Stationen ist Geschick gefragt © Zivilschutzverband

Ein Jubiläum feiert in diesem Jahr der Zivilschutzverband Steiermark in Voitsberg. Bereits zum 20. Mal findet die jährliche Kinder-Sicherheitsolympiade statt. „Seit Beginn dieser Veranstaltung haben schon 5000 Kinder im Bezirk am Bewerb teilgenommen, das ist eine tolle Zahl“, so Bezirksleiter des Zivilschutzverbandes, Anton Schober. „Es ist unglaublich wichtig, dass Kinder schon früh lernen, wie man sich im täglichen Leben in unterschiedlichen Situationen schützt.“