Mensch und Tier auf gemeinsamen Wegen: In Söding-St. Johann fand am Sonntag zum ersten Mal der "Lipizzanerheimat Hundewandertag" statt. Sogar Hundehalter aus Kärnten, Oberösterreich und Wien waren im Bezirk Voitsberg zu Gast.

Julia Derleth ließ sich den ersten "Lipizzanerheimat Hundewandertag" nicht entgehen. © Raphael Ofner

Aufgeregt schnüffelt der Bernersennen-Labrador-Mischling Pauli am Boden. "Such, such", animiert ihn sein Herrchen Andreas Sorgmann. Schnell nähert sich der Rüde einem Stofftier, schiebt es mit seiner Schnauze zur Seite - und schon hat er das erste Leckerli entdeckt. "Bravo", ruft Sorgmann sichtlich stolz. Es ist einer von vielen schönen Momenten an diesem Tag, die Hunde und ihre Halter gemeinsam erleben dürfen.