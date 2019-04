Kleine Zeitung +

Köflach, Graz Dieser digitale "Wachhund" ist bald im Fernsehen zu sehen

In Köflach hat das steirische Start-Up „Wachhund“ bereits einen Giftköder gefunden. Am Dienstag ist der "Chatbot", mit dem man über Facebook kommunizieren kann, in "2 Minuten, 2 Millionen" auf "Puls 4" zu sehen. Erfunden hat den "Wachhund" der Steirer Christoph Temmel.