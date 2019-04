Bärnbach arbeitet bereits mit Feuereifer am Veranstaltungsprogramm für die nächsten Jahre. Auch Italo-Legende Zucchero steht auf der Liste der möglichen Konzertschlager.

Kulturstadtrat Andreas Albrecher möchte Weltstar Zucchero nach Bärnbach lotsen. © APA/HANS PUNZ

Wir arbeiten bereits am Kulturprogramm für die kommenden Jahre. Fix ist beispielsweise ein Auftritt von Viktor Gernot mit seinem neuesten Kabarettprogramm im März 2020“, lässt sich der Bärnbacher Kulturreferent Andreas Albrecher in die Karten blicken. Nach den erfolgreichen Gastspielen in der Sporthalle wird es im kommenden Jahr auch ein Wiedersehen mit dem kongenialen Duo „Pizzera & Jaus“ mit jenem Programm geben, das heuer im Dezember Premiere feiert. Außerdem wird die „Ermi-Oma“ 2020 den Bärnbachern ihre aktuellsten Geschichten erzählen.

