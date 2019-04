Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Schneiderwirt Trio lädt von 21. bis 23. Juni zu den Festtagen in die Sporthalle ein © Juergen Fuchs

Wenn alle kommen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten die Nächte beim „Fritz“ im MadClub in Bärnbach die Nächte um die Ohren geschlagen haben, wird es eng werden: Am Sonntag, dem 28. April, laden die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Bärnbach zur feierlichen Eröffnung des Fritz Kosir-Platzes beim Schaufelradbagger ein. „Die Musikerinnen und Musiker der Bergkapelle Oberdorf und der Stadtkapelle Bärnbach spielen ab 12 Uhr auf. Im Anschluss wird beim Gasthaus Kosir ein Maibaum aufgestellt und bei einem Frühschoppen gefeiert“, lädt Kulturstadtrat Andreas Albrecher ein.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.