Die Frage "Wer oder was ist Maestoso Rianna?" sorgte bei Ö3-Moderator Robert Kratky am Dienstagmorgen im Quizduell "Allein gegen Kratky" für Verwirrung.

Der Namen des ersten Lipizzanerfohlens 2019 sorgte für Verwirrung © Spanische Hofreitschule

Das Format "Allein gegen Kratky", in dem Hörer jeden Morgen in einem Quizduell gegen Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky antreten, erfreut sich großer Beliebtheit. Bei so manchem Weststeirer und Lipizzaner-Fan dürfte Kratky allerdings am Dienstagmorgen für Schnappatmung oder ein Schmunzeln gesorgt haben.