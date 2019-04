Am Mittwoch, dem 17. April, geht die nächste Runde unserer #spürdenfrühling-Aktion über die Bühne. Diesmal geht es um Naschereien, die der Osterhase bringt.

Bunte Ostereier werden am Mittwochnachmittag in Voitsberg verteilt © Fotolia

Bei den bisherigen Ausgaben der Aktion #spürdenfrühling brachte die Kleine Zeitung den Lesern das Frühlingsgefühl in Form von gratis Blumenzwiebeln ins Haus. Bei Workshops im Urban Gardening lernten sie zudem, wie man sich den Garten auf den Balkon holt. In der nächsten Runde möchten wir Sie in Osterstimmung versetzen.