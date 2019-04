Kleine Zeitung +

Wintereinbruch im Westen 20 Zentimeter Neuschnee auf den Bergen

Keine Gefahr für das kommende Osterfest: Spätestens am Karfreitag, heißt es von der Zamg, wird es in der Weststeiermark so richtig warm. In den Bergen liegen am Montag noch 20 Zentimeter Schnee, nachdem es in der Nacht kräftig geschneit hat.