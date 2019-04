In seinem autobiografischen Roman beleuchtet Thomas Edler seine Schulzeit in der HAK Voitsberg. Er präsentiert das Buch am 27. April in Rosental.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neo-Autor Thomas Edler präsentiert sein Erstlingswerk © Heike Krusch

Thomas Edler hat schon immer gerne geschrieben. Vor rund drei Jahren begann er seine autobiografischen Kurzgeschichten, die seine Jugend in den 1980er und 90er Jahren behandeln, an seine damaligen Schulkollegen der HAK Voitsberg zu schicken. Und die Resonanz war groß. So groß, dass Edler schließlich beschloss, sich an eine professionelle Lektorin zu wenden und die Geschichten in einem Roman zusammenzufassen. Das Ergebnis trägt den Titel „Das Drehtür.Modell“ und wurde vom Verlagshaus Schlosser herausgebracht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.