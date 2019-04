Facebook

Zwei Betreuer der Lebenshilfe und vier Teilnehmer und ein Freiwilliger arbeiten in der Bibliothek Lebensbuch © Heike Krusch

Ernst Nöhrer sitzt konzentriert an seinem Laptop in der Bibliothek Lebensbuch. Gewissenhaft erfasst er jede Ausleihe, erinnert Leser an Rückgabetermine und trägt Spenden in Listen ein. „Derzeit sind rund 50 Bücher entlehnt. Insgesamt haben wir etwa 1800 Medien erfasst“, ist er zweifelsohne der Herr über die Zahlen.

Im Februar des vergangenen Jahres wurde das Projekt, damals noch in den Räumlichkeiten der Lebenshilfe Werkstätte Karlschacht, gestartet. Im Sommer siedelte das Team in das Freizeitzentrum Rosental. „Der Ursprung von Lebensbuch war es, einen sinnstiftenden Arbeitsplatz für Ernst Nöhrer zu schaffen“, erklärt Projektleiter Franz Pischler. Mittlerweile sind vier Teilnehmer in Rosental tätig. „Schreib doch Mitarbeiter“, wirft Nöhrer ein, während er gerade den Buchkauf einer Besucherin abwickelt.

